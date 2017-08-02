  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! Trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın bu yollara dikkat! Trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, yarın Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz takımıyla oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda yarın bu yollara dikkat! Trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, yarın Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz takımıyla oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe-Sturm Graz müsabakası dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak yollar belirlendi.

Bu doğrultuda, yarın saat 16.30'dan itibaren D-100 güney yol, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi'nden Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar, Bağdat Caddesi Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından Kızıltoprak Recep Peker Caddesi Kavşağı'na kadar ulaşıma kapalı olacak.

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