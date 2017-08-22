İstanbul'da yağmur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir uyarısı yapılan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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