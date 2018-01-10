İstanbul'da ünlü isimlerin evlerini de soyan hırsız yakalandı

Tuzla'da 15 Haziran'da bir eve giren hırsız, 50 bin dolar ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık zanlısının Zonguldak’da açık cezaevinden firar eden Gültekin Altun isimli şüpheli olduğu tespit edildi. Zanlının bazı ünlü isimlerin evlerinin de aralarında bulunduğu 44 eve girerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Şişli'de günlük kiralık evde kalıyormuş

Çalışmalarını hızlandıran Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlının hırsızlık yaptığı son adres olan Şişli’de yoğunlaştı. Ekipler şüphelinin Şişli’de günlük bir kiralık dairede kaldığını tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli yapılan operasyon sonucunda Şişli, Gülbahar Mahallesi, Çulluk Sokak üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

2 milyon lira değerinde hırsızlık yapmış

Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin Sarıyer, Beşiktaş, Üsküdar, Beykoz, Kadıköy ve Tuzla’da toplam 44 ayrı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Gültekin Altun isimli zanlının Çengelköy'de bir villadan 1 milyon TL'lik ziynet eşyası çalınması olayının da faili olduğu tespit edildi. Hırsızlık yaparak yaklaşık toplam 2 milyon TL haksız kazanç elde eden zanlının hakkında 2 yıl hapis cezasının bulunduğu da ifade edildi.

Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında hangi ünlülerin evlerine girdiniz sorusu sorulması üzerine, "Farkında değildim, bilmiyordum. Pişmanın" dediği duyuldu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Zanlının gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir eve giren zanlı, ev sahibi tarafından fark ediliyor. Pencerede kaçmaya çalışan zanlı ve ev sahibi arasında yaşanan kovalamaca kamera kayıtlarına yansıyor.

Kaynak: İHA