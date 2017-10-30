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Buradasınız : » » İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a göz açtırılmadı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a göz açtırılmadı

İstanbul'da polis sorumluluk bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen 136 operasyonda, 968 kişi gözaltına alındı.

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İstanbulda terör örgütü DEAŞa göz açtırılmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör olaylarının engellenmesi amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 Ağustos 2016 - 30 Ekim 2017 tarihleri arasında 136 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 968 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerine silahlı direniş gösteren 1 kişi ise etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan ve başka suçlardan arandıkları belirlenen 96 kişi de diğer şubelere teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasıyla birçok terör eylemi de engellendi.

Kaynak: AA

Etiketler: teröristler, terör örgütü, İstanbul, DEAŞ
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