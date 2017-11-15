İstanbul'da su fiyatına indirim

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 5 indirim yapıldı. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın teklifi Belediye Meclisi'nde görüşülerek kabul edildi.

Karara göre, İstanbul’daki konutlarda suyun kademe 1 metreküp fiyatı 4 virgül 59 liradan 4 virgül 37 liraya düşecek.

İndirim 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ayrıca, şehit ve gazi aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşlara uygulanan yüzde 50 indirim hakkı devam edecek.

Kaynak: TRT Haber