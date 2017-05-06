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Buradasınız : » » İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere, 8 Mayıs Pazartesi ve 9 Mayıs Salı günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

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İstanbulda elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sarıyer, Silivri, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 8 ve 9 Mayıs'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihlerde İstanbul'un 14 ilçesinin bazı sokak, mahalle ve semtlerine 07.00 ila 02.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

Etiketler: İstanbul, elektrik kesintisi
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