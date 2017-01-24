İstanbul'da elektrik kesintileri

Ataşehir ve Pendik'in bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.30-11.30 saatlerinde, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu, Yeditepe, 6., 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33. sokaklar, 14.00-16.00 saatlerinde, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokak, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokaklar ve Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Pendik'te 09.00-11.00 saatlerinde, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokak, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Mürşit ve Yusufiye sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Avrupa Yakası

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 3 ilçenin bazı bölgelerine 27 Ocak Cuma günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Avcılar'da 00.00-02.00 saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tarla ve Nadas sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı gün Esenyurt'ta 09.00-11.00 arasında Namık Kemal Mahallesi 122. Sokak'ta, Bayrampaşa'da ise 09.00-11.00 saatleri arası Kocatepe Mahallesi 16, 19, 26, 20, 14, ve 2 nolu sokaklar ile Meltem Sokak'a da elektrik verilemeyecek.