  • 20 OCAK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.658
  • BIST 115147.06
    ALTIN 163.15
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbulda DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekipler, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen bir zanlının kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokağı'ndaki eve operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği çalışmalar kapsamında koçbaşı kullanılarak girilen evde arama yapılarak söz konusu şüpheli yakalandı.

Ayrıca Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde bir eve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Hareket polislerinin de katıldığı hava destekli operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı evde arama yapıldı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: deaş operasyonu, özel harekat polisleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER