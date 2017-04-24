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Buradasınız : » » İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yarın oynanacak Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods basketbol maçı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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İstanbulda bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da yarın oynanacak Fenerbahçe - Panathinaikos Superfoods arasındaki Turkish Airlines Euroleague basketbol maçı sebebiyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe - Panathinaikos Turkish Airlines Euroleague müsabakası sebebiyle saat 17.30'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, Ihlamur Sokağı'nın Halk Caddesi döner kavşağından Sarı Mimoza Sokak kavşağına kadar olan kısmı trafiğe kapanacak. Sarı Mimoza Sokak, Leyla Sokak ve Halk Caddesi'nden Ihlamur Sokağa trafik akımı verilmeyecek, Halk Caddesi'nden gelen trafik akımı Çiğdem Sokak, Fesleğen Sokak ve Atatürk Sokağa yönlendirilecek. Sarı Mimoza Sokak'tan gelen trafik akımı ise Açelya Sokak ile Fulya Sokak istikametine verilecek. 

Etiketler: yol durumu, İstanbul, Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods basketbol maçı, Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague
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