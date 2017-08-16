  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.138
  • BIST 105698.55
    ALTIN 144.18
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul'a gidecek kurbanlıklar Kars'tan yola çıkarıldı

İstanbul'a gidecek kurbanlıklar Kars'tan yola çıkarıldı

Kurbanlıklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünden tırlara yüklendi ve İstanbul'a gönderilmek üzere yola çıkarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbula gidecek kurbanlıklar Karstan yola çıkarıldı

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Düzgün, yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar için sevk izninin verildiğini söyledi.

Düzgün, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız genel orak İstanbul'da hayvan sevkıyatını kontrol altına alabilmek için Trakya bölgemizde hastalıkların önlenmesi adına kontrollü geçiş sağlayabilmek için belli bir tarih vermiştir. Bu ayın 17'sinden önce İstanbul'a hayvan girişi yasaktı, biz de bu sebeple söz konusu tarihten önce İstanbul'a ulaşabilecek olan vatandaşlarımıza sevk izini vermedik ama bugünden itibaren artık İstanbul sevklerine başladık."

Düzgün, belgesi eksik olanlar için sevk izni vermediklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 1,5 ay öncesinden tüm önlemlerimizi almıştık. Sevk edilecek kurbanlıkların muhakkak pasaportları, kulak küpeleri olması gerekiyor. Hayvanların şap ve çiçek aşısının da yapılması şart." ifadelerini kullandı.

Kars'tan şu ana kadar yaklaşık 30 bin civarında hayvan sevkıyatı yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Önümüzdeki 10 günde 20 bin hayvan sevkıyatı yapmayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar küçükbaş hayvan sevkıyatı yapmadık onlar da yeni başlayacak. 30 bin civarında da küçükbaş hayvan sevki yapacağız" diye konuştu.

Etiketler: Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, kurbanlıklar, Gıda
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER