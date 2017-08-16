İstanbul'a gidecek kurbanlıklar Kars'tan yola çıkarıldı

Kars Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüseyin Düzgün, yapılan kontrollerin ardından kurbanlıklar için sevk izninin verildiğini söyledi.

Düzgün, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız genel orak İstanbul'da hayvan sevkıyatını kontrol altına alabilmek için Trakya bölgemizde hastalıkların önlenmesi adına kontrollü geçiş sağlayabilmek için belli bir tarih vermiştir. Bu ayın 17'sinden önce İstanbul'a hayvan girişi yasaktı, biz de bu sebeple söz konusu tarihten önce İstanbul'a ulaşabilecek olan vatandaşlarımıza sevk izini vermedik ama bugünden itibaren artık İstanbul sevklerine başladık."

Düzgün, belgesi eksik olanlar için sevk izni vermediklerini vurgulayarak, "Yaklaşık 1,5 ay öncesinden tüm önlemlerimizi almıştık. Sevk edilecek kurbanlıkların muhakkak pasaportları, kulak küpeleri olması gerekiyor. Hayvanların şap ve çiçek aşısının da yapılması şart." ifadelerini kullandı.

Kars'tan şu ana kadar yaklaşık 30 bin civarında hayvan sevkıyatı yaptıklarını dile getiren Düzgün, "Önümüzdeki 10 günde 20 bin hayvan sevkıyatı yapmayı düşünüyoruz. Şimdiye kadar küçükbaş hayvan sevkıyatı yapmadık onlar da yeni başlayacak. 30 bin civarında da küçükbaş hayvan sevki yapacağız" diye konuştu.