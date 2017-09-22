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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 11 tutuklama

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbulCumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda FETÖ/PDY üyelerinin kullandığı kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: İstanbul, FETÖ/PDY
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