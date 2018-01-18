İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne saldırı davasında karar

Terör örgütü DHKP/C üyesi Şerif Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı, Esenyurt'taki polis araçlarına da bombalı ve silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan toplam 79 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Turunç katıldı. Duruşmada sanığı, barodan atanan avukat temsil etti.

Duruşmaya avukatının gelmemesi üzerine söz alan sanık Turunç, avukatı ile hiç görüşmediğini, kendisinin gelip gelmeyeceğini bilmediğini iddia ederek, barodan atanan avukatı kendisini savunamayacağını öne sürerek istemedi.

Barodan atanan sanık avukatı ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilini beraatına karar verilmesini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Turunç'un ''Anayasayı ihlal'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Turunç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 20 Ocak 2017'de roketle düzenlediği saldırıdan 18 yıl, 21 Ocak 2017'de Esenyurt'ta polis aracına yönelik saldırıda iki polis memurunu hedef almasına ilişkin ''kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs'' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlediği saldırıda kullandığı roketatar ile polislere yönelik saldırıda kullandığı silaha ilişkin ''izinsiz nitelikte silah taşımak'' suçundan 10 yıl 6 ay hapis, Tekirdağ'da yakalandığı sırada üzerinde çıkan silahla ilgili de ''izinsiz niteliksiz silah taşımak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Turunç, kaçarken çantasında bulunan başkasına ait kimlik ve bu kimlikle aldatmaya yönelik eylemle ilgili ''resmi belgede sahtecilik'' suçundan 3 yıl, üzerindeki el bombasına ilişkin de ''patlayıcı muhafaza etmek'' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararın ardından sanık Turunç, ''Bu kararla mücadelemizi bitiremezsiniz. Böyle hukuk mu olur?'' diye bağırdı.

Karar: AA