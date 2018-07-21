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İşçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 15 yaralı

Adıyaman Gölbaşı'nda tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

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İşçileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: 15 yaralı

Ahmet Çalışkan idaresindeki 63 EP 190 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya karayolunda Erkenek Tüneli yakınında Ali Karaboğa'nın kullandığı 44 HS 020 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, minibüs sürücüsü Ahmet Çalışkan, aynı araçta bulunan İbrahim Halil, Mahmut, Ahmet, Abdulkadir, Hasan, Mahmut, İsa, Zehra, Güneş, Medine, Fatma, Zeliha ve Gülbahar Çalışkan ile Halil Çelik yaralandı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bu arada, söz konusu minibüstekilerin, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Malatya'ya gitmek için Şanlıurfa'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adıyaman, minibüs, kamyon
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