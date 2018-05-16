İşçi kıyafetiyle 8 baz istasyonuna girip hırsızlık yaptı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir yılda kent merkezinde bulunan baz istasyonlarındaki akü hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerde, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, vatandaşların bilgisine başvuran polis, bordo renkli bir otomobilin olay yerinde dolaştığını tespit etti.

İş elbisesiyle baz istasyonlarına girip hırsızlık yaptı

Yaklaşık 500 işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri, otomobilin, daha önce baz istasyonlarında işçi olarak çalışan 32 yaşındaki Bünyamin Yavuz'a ait olduğunu saptadı. Baz istasyonlarında çalıştığı dönemde giydiği iş elbisesiyle 8 farklı baz istasyonunda hırsızlık yaptığı tespit edilen Bünyamin Yavuz, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda Yavuz, tanesi 1000 lira olan 8 aküyü, ucuza sattığını söyledi. Ekonomik sıkıntılar yaşadığını, ev kirasını ve kredi kartı borcunu ödeyemediği için aküleri çaldığını ileri süren Bünyamin Yavuz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yavuz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA