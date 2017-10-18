Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava destekli operasyon devam ediyor.

Operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Harekatta, keşif ve gözetleme araçlarıyla tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar da imha edildi.

Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.