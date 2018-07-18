İmar Barışı'nda gülümseten çağrılar: Kümesim İmar Barışı'na girer mi?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın vatandaşların işlemlerini daha hızlı yapmaları için hayata geçirdiği "ALO 181 Çağrı Merkezi" İmar Barışı uygulaması sırasında da yoğun ilgi gördü.

Yapılardaki imar ve iskan sıkıntısının çözülmesi ve bu yapıların tamamının kayıt altına alınması amaçlanan İmar Barışı düzenlemesinden faydalanmak isteyenler, sorunlarını çağrı merkezine de iletti.

Bu kapsamda 84 bin 900 vatandaş çağrı merkezini arayarak yapılan düzenleme hakkında bilgi aldı ve başvuru sürecini başlattı.

Çoğu sorunun çözümün kavuşturulduğu çağrı merkezine, İmar Barışı'yla ilgili ilginç çağrılar da yapıldı.

İmar Barışı sürecinden faydalanan bazı vatandaşlar ALO 181 görüşmelerinde, "İmar Barışı'nı başlatanlardan Allah razı olsun" temennisini iletirken, başvuru yapan bir vatandaş ise telefonda görüştüğü çağrı merkezi çalışanlarına "İşim olsun size yemek ısmarlayacağım" sözünü verdi.

"Hatim indirdim"

Yurt dışından arayan bir gurbetçi ise Almanya'da bulunan mülkü için İmar Barışı'ndan faydalanıp, faydalanamayacağını sordu.

Rize'den arayan bir vatandaş ise bu uygulamayı başlatanların ölmüşlerine Kuran'ı Kerim hatimi indirdiğini ve çok dua ettiğini belirtti.

Tavukları için büyük bir kümes yaptırdığını belirten başka bir vatandaş ise bu yapının, İmar Barışı kapsamına girip girip girmediği sorusunu yöneltti.

Kaynak: AA