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İmar Barışı'nda başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu İmar Barışı düzenlemesine 10 günde 492 bin 869 kişi başvurdu.

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İmar Barışında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Konutların imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen İmar Barışı düzenlemesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi için e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan başvurular devam ediyor. 

10 günde 461 bin 737 konut sahibi, 31 bin 132 de iş yeri sahibi başvurdu. Böylece İmar Barışı düzenlemesiyle Yapı Kayıt Belgesi için müracaat eden vatandaşların sayısı 492 bin 869'a ulaştı.

Müraacatlar Ramazan Bayramı'nda da hız kesmeden devam etti. 3 günlük bayram süresince 121 bin 913 kişi İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuruda bulundu.

İmar Barışı düzenlemesine kısa sürede büyük ilgi gösteren yapı sahipleri, başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresi ile "www.turkiye.gov.tr "adresine veya "e-Devlet" mobil uygulamasına giren vatandaşlar, burada yer alan kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait sayfaya erişebiliyor. Sayfaya giriş yapan yapı sahipleri, "İmar Barışı Başvuruları" bölümüne girdikten sonra istenilen bilgileri doldurarak başvurularını tamamlıyor.

Düzenlemede son başvuru günü 31 Ekim 2018 olarak belirlenirken, başvuru gerçekleştirildikten sonra ödenmesi gereken bedel de 31 Aralık 2018'e kadar yatırılabilecek.

Başvuruda bulunmak isteyen yapı sahipleri, İmar Barışı'nın detaylarıyla ilgili merak ettiği tüm bilgilere ise "imarbarisi.csb.gov.tr" ulaşabilecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: imar barışı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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