  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazına ret

HSK Genel Kurulunca, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazı reddedildi.

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İhraç edilen 67 hakim ve savcının itirazına ret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Genel Kurul, meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların yeniden inceleme taleplerini değerlendirdi. Bu gündemle 19 Temmuz'dan itibaren çalışma yapan Genel Kurul, 28 Temmuz'a kadar belirli gün ve aralıklarla yeniden inceleme taleplerini görüştü.

Toplantılarda yapılan incelemeler sonucunda meslekten ihraç edilen hakim ve savcılardan 67'sinin itirazı reddedildi. Böylece bu kişilerin ihraç kararı kesinleşmiş oldu.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 3. maddesinin HSK Genel Kuruluna verdiği yetki uyarınca FETÖ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen hakim ve savcılar önce meslekten uzaklaştırılmış, ardından ihraç edilmişti.

Etiketler: ihraç edilen hakim ve savcılar, fetö, soruşturma
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