İhanet bildirisinin defalarca değiştirildiği ortaya çıktı

Genelkurmay Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" kritik isimlerinden eski General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

Telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi.

Uluslararası adli bilişim standartlarına uygun tekniklerle incelenen materyallerde, TRT'de okutulan sözde darbe bildirisi de bulundu.

Söz konusu metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde 5 ayrı dosya olarak kaydedildiği belirlendi.

Sözde darbe bildirisi metnini okuma sırasında durulması gereken yerlerde eğik çizgilerle "es"ler verilerek düzenlendiği tespit edildi.

Darbe bildirisinin son hali verildikten sonra Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayımlanması için Whatsapp üzerinden Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı sanık eski yarbay Muzaffer Çoban'a gönderildi.

Bilirkişi raporuna göre sanık Turhan, telefonu darbeden yaklaşık iki ay önce almasına rağmen 15 Temmuz akşamına kadar hiçbir program yüklemedi.

Darbe girişiminin yaşandığı akşam telefonuna bazı mobil uygulamalar indiren Turhan, erişime engellenen sitelere girmek için DNS ayarlarının değiştirilmesini sağlayan Betternet isimli programı da yükledi.

Ayrıca, Turhan'ın da bulunduğu "yarasalar" isimli yazışma gurubuna İstanbul'daki boğaz köprülerini kapatan darbeci askerlerin yer aldığı fotoğraflar gönderilerek, darbenjn seyri hakkında belli aralarla bilgi verildiği anlaşıldı.

Gruba gönderilen görseller arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun fotoğrafının bulunması dikkat çekti.

Kaynak: AA