Iğdır'da trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 85 CV 989 plakalı otomobil, Nahçıvan sınırı olan Dilucu sınır kapısı yakınlarında takla attı.

Karşı şeride geçen araç içindeki Nahçıvan uyruklu 5 kişi, fırlayarak yola savruldu.

Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken ölen ve yaralananların kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.