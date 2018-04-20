Iğdır'da sanayi sitesinde patlama: 3 ölü, 13 yaralı

Iğdır, öğle saatlerinde patlama sesiyle sarsıldı. Patlama Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Kasası oksijen tüpü ile dolu kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlamanın meydana geldiği iddia edildi.

Patlamalar peş peşe oldu. Olayın meydana geldiği iş yeri yıkıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti. 13 kişi yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, 20'ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü. Güvenlik şeridiyle kapatılan bölgede enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: TRT Haber