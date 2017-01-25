İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, elverişsiz hava şartları dolayısıyla 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri yapılamadı.

Elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş deniz otobüsü, 08.30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü ve 09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri de yapılamayacak.

BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre de saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamayacak.