  • 20 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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İçişleri Bakanlığından Şırnak'taki terör operasyonlarına ilişkin açıklama

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından Şırnaktaki terör operasyonlarına ilişkin açıklama

Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberlerin şu an için gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından, bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan "Şırnak Kınalıtepe mevkisinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine" yönelik haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde, 'Şırnak Kınalıtepe mevkiinde düzenlenen operasyonla, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine' ilişkin haberler yer almaktadır. Güvenlik güçlerimizce, bölgede operasyonlar etkin bir şekilde devam ettirilmekte olup, 26 teröristin etkisiz hale getirildiğine dair haberler şu an için gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Etiketler: terör operasyonu, şırnak, İçişleri Bakanlığı, bakanlıktan açıklama
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