İçişleri Bakanı'nın talimatı uyuşturucuyla mücadeleyi hızlandırdı

İçişleri Bakanı Soylu'nun yılbaşından hemen sonra gerçekleştirilen Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda güvenlik güçlerine yönelik "uyuşturucu ile etkin mücadele içerikli" talimatının ardından uyuşturucu operasyonları hız kazandı. 1- 15 Ocak'a kadar olan dönemde 6 bin 18 operasyon düzenlendi.

Operasyon sayısı yüzde 66, gözaltı sayısı yüzde 55 arttı

Operasyonlarda 8 bin 99 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde operasyon sayısı 3 bin 626, yakalanan şüpheli sayısı ise 5 bin 212 olarak kayıtlara geçti. İki dönem mukayese edildiğinde operasyon sayısında yüzde 66, gözaltı sayısında ise yüzde 55 artış oldu.

Ele geçirilen eroin miktarı yüzde 512 arttı

Yılın ilk 15 gününde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 ton 143 kilogram esrar, 1 ton 265 kilogram eroin, 19 kilogram kokain, 64 gram afyon, 13 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 kilogram metamfetamin, 47 bin 656 uyuşturucu hap ile bin 402 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Geçen yıl aynı dönemde yapılan operasyonlarda ise 2 ton 944 kilogram esrar, 206 kilogram eroin, 12 kilogram kokain, 61 kilogram afyon, 17 kilogram sentetik kannabinoid, 10 kilogram metamfetamin, 132 bin 519 uyuşturucu hap ile bin 837 kök kenevir bitkisi bulundu.

Özellikle ele geçirilen eroin miktarında yüzde 512'lik artış dikkati çekti.

Kaynak: AA