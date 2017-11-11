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İçişleri Bakanı Soylu Ağrı'da güvenlik toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında, Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

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İçişleri Bakanı Soylu Ağrıda güvenlik toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli programlara katılmak üzere Ağrı'ya geldi.

Mardin'deki programlarının ardından özel uçakla Ağrı'ya gelen Soylu'yu, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Güray Alpay, 12. Mekanizma Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan Şahin ve protokol üyeleri karşıladı.

Güvenlik ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Ağrı Valiliğine gelen Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Soylu başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır'ın valileri, İl Emniyet Müdürleri ve İl Jandarma Komutanlarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren ve Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri katıldı.

Etiketler: süleyman soylu, ağrı, güvenlik toplantısı
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