Hulusi Akar Genelkurmay Başkanlığı'nı devretti

Yeni kabinenin sürpriz ismi Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı oldu. TSK'nın komuta kademesi de değişti.

Üniformasını son kez giydi

Değişim sonrası devir teslim törenleri yapıldı. İlk tören Genelkurmay Karargahı'ndaydı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son kez giydi üniformasını. Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar

Genelkurmay çalışanlarına da veda etti. Genelkurmay Karargahı'nda bir başka tören daha yapıldı.

Orgenaral Ümit Dündar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı.

Genelkurmay 2. Başkanı Metin Gürak

O atamanın ardından Genelkurmay 2'inci Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti.

Devir teslim töreninin bir diğer adresi Kara Kuvvetleri Komutanlığı oldu.

Org. Ümit Dündar yeni görevini devraldı

Genelkurmay 2'inci Başkanlığı görevini devreden Dündar, bu sefer yeni görevini devralmak için oradaydı.

Hulusi Akar'ın ardından Genelkurmay Başkanlığı'na getirilen Orgeneral Yaşar Güler, görevini Ümit Dündar'a devretti.

15 Temmuz hafızalarda

Yeni komuta kademesinde yer alan isimler 15 Temmuz'daki kararlı duruşlarıyla göstermişlerdi.

Kaynak: TRT Haber