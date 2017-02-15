Hollanda'dan uyuşturucu getirten sanığa hapis

Kayseri'de kargoyla Hollanda'dan uyuşturucu getirttiği iddiasıyla yargılanan sanık, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa K. ile avukatı katıldı.

Savcının mütalaasının ardından son sözü sorulan Mustafa K, uyuşturucu kullandığı için pişman olduğunu söyledi.

Cezaevinde tedavi olarak uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu ifade eden Mustafa K, "Babam cezaevindeydi. Uyuşturucuya para yetiştiremiyordum. Hollanda'da akrabalarım vardı. Orada uyuşturucunun bedava olmasına aldandım. Sadece kargoya 2 bin lira istediler ama param olmadığı için 500 liraya anlaştık." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "uyuşturucu madde ithal etmek" suçundan 25 yıl hapis ve 2 bin 500 lira para cezası verdi.