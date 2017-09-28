  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Hırsızlık şüphelisini internetteki ilanı ele verdi

Antalya'da çalıntı bilgisayarları internet ilanı aracılığıyla satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

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Hırsızlık şüphelisini internetteki ilanı ele verdi

Antalya'da çalıntı bilgisayarları internet ilanı aracılığıyla satmaya çalışan hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir haftada Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki iş yerlerinden altı bilgisayarın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İnternet sitesinde değerinin altında bilgisayar satıldığını belirleyen ekipler, satıcıyla irtibata geçti.

Satışı yapılan bilgisayarların çalıntı olduğu tespit edilince M.D. (31) gözaltına alındı. Şüphelinin, bir kadının da çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı öne sürüldü.

El konulan 5 bilgisayar sahiplerine teslim edildi.

Etiketler: antalya, hırsızlık, bilgisayar hırsızlığı
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