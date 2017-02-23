Hırsız araç kapısını beş dakikada çaldı

Onur Gemici - Başkentte, park halindeki bir otomobilin kapısı eli çabuk bir hırsız tarafından beş dakikada çalındı.

Altındağ ilçesi Bostancık Mahallesi 1583. Sokak'ta, Mert Ü'ye ait park halindeki otomobili gözüne kestiren hırsız, otomobilin sağ arka kapısını beş dakikada söktü.

Çaldığı kapıyı başının üstünde taşıyan hırsız, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı.

Hırsızın, otomobilin kapısını çaldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı.

"Cüzdan değil ki yolda düşsün"

Otomobilin sahibi Mert Ü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah işe gitmek üzere otomobiline bindiğinde arka sağ kapının yerinde olmadığını fark ettiğini belirtti.

Gözlerine inanamadığını ifade eden Mert Ü, hemen durumu polise bildirdiğini söyledi.

Mert Ü, "En sıra dışı olaylardan biri başıma geldi. Otomobile bindiğinizde kapısının yerinde olmadığını görmek çok ilginç bir durum. Cüzdan değil ki yolda düşsün. Binanın güvenlik kameralarını izlediğimde de hırsızın hünerlerini sergileyişini anbean hayretle izledik zaten. Yine de şanslıyım. Sadece kapıyı değil de otomobilimi komple çalsaydı ne yapardım?" dedi.

Zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.