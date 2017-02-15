  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Encü'nün tahliyesine karar verildi.

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HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan Encü hakkında hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Encü'nün avukatları müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için mahkemeye tahliye talebinde bulundu.

Tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme, Encü'nün tahliyesine karar verdi.

Encü, 4 Kasım 2016'da Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.

İstenilen ceza

İddianamede, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi isteniyor. AA

Etiketler: HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, terör soruşturması, Türk Ceza Kanunu
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