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HDP PM üyesi Çınar PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu iddiasıyla aranan HDP Parti Meclisi Üyesi Arife Çınar tutuklandı.

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HDP PM üyesi Çınar PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı

İzmir Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde bulunan Arife Çınar'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla arandığını belirledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen Çınar'ın, buradaki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Daha sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Çınar, "örgüt üyesi olma ve örgüt propagandası yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: terör örgütü, PKK, kck, hdp
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