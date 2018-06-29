Hayvansever vatandaş yavru yunusu hayata döndürdü

Edirne Keşan'da Saros Körfezi'nde etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yavru bir yunus balığı karaya vurdu.

Yunus balığını kendi imkanlarıyla tekrar denizle buluşturan Edirneli bir vatandaş, o anları sosyal paylaşım sitesi hesabından da canlı olarak paylaştı.

Karaya vuran yunusun yaralı da olduğunu aktaran Mustafa Altunhan, şiddetli dalgalara rağmen yavru yunusu denizin derinliklerine kadar götürdü.

Altunhan’ın bu davranışı sahildeki vatandaşlar ve sosyal medya üzerinden de takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA