Hatay'ın bazı ilçeleri ile Kilis'te yarıyıl tatili uzatıldı

Kilis Valiliği'nin, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır."

Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa ve Kumlu ilçelerinde de yarıyıl tatili 1 hafta uzatıldı.

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bahse konu ilçelerimizde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl dönemi, 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Bu süre içerisinde aksayan dersler için daha sonra telafi eğitimi düzenlenecektir." denildi.

Kaynak: AA