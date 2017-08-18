Hatay'daki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında emniyet amiri, doktor, meslekten ihraç edilen memur ve esnafın bulunduğu 33 zanlıdan 13'ü tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 33 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sorgularının ardından serbest bırakılırken, diğer zanlılar adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13'ü tutuklanırken, 16 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 6 kişinin ise arandığı öğrenildi.