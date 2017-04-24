Hastanenin elektrik ihtiyacı güneş enerjisiyle karşılanacak

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Kepez Devlet Hastanesine kurulan 17,16 kilovatlık (kW) güneş panelleri ile elektrik üretilmeye başlandı.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kepez Devlet Hastanesi kazan dairesinin çatısına 17,16 kW kurulu gücünde 66 güneş paneli yerleştirildi.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz, güneşin sınırsız, yenilenebilir ve kolayla erişilebilen bir enerji kaynağı olduğunu kaydetti. Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumda olduğunu, fakat bu potansiyelin yeterince kullanılmadığını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu konuda biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Burada üretilen elektrik enerjisi ile Genel Sekreterlik binasının tükettiği elektriğin yüzde 25'ini karşılamayı planlıyoruz. Bu da yıllık yaklaşık 8 bin 600 liralık gibi bir tasarruf anlamına gelmektedir. Tasarruftan öte, bu projedeki amacımız kamu kurumlarının da böyle projeler gerçekleştirebileceğini ortaya koymak, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji tasarrufu sağlamak ve çevreye duyarlılığımızı bir kez daha göstermektir. Kurulan bu sistem ile yılda yaklaşık 15 tonluk karbondioksit salınımı engellenmiş ve dolayısıyla 86 ağaç kurtarılmış olacaktır."

Yaklaşık 55 bin lira maliyet ile gerçekleştirilen tesisin şu anki elektrik fiyatlarıyla yaklaşık 7 yılda kendini amorti edeceğini belirten Yılmaz, "Burada kurulan panellerin 30 yıl ömrü olduğunu düşündüğümüzde 23 yıl boyunca bedava elektrik üretecek bir tesis kurmuş olduk." dedi.