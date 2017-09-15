Hakkari'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül günü ilimiz Yüksekova-Şemdinli karayolunda yol arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik korucuları tarafından ilimiz Yüksekova ilçesi Demirkonak köyü Dara-2 Köprüsü mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış vaziyette 2 adet küçük tüp ile desteklenmiş bir adet uzaktan telsiz komutalı el yapımı patlayıcı tespit edilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."