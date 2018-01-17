Hakkari'de teröristlerce tuzaklanmış araç imha edildi

Hakkari Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Çukurca'nın Kazan Vadisi'nde Salı günü yapılan arama tarama faaliyetinde AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 30 fişek, 7 el bombası, 12 kilogramlık tüp içerisine hazırlanmış 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 20 kilogramlık bidon içerisine hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kilogram plastik patlayıcı, boş tüp, 50 metre beyaz renkli ve 100 metre kırmızı renkli kablo, 180 kilogram amonyum nitrat, 5 bantlanmış vaziyette pil bloğu, mont, 2 sırt çantası, branda, 4 mavi renkli varil ve eldiven ele geçirildi.

Şemsiye ve ağaçlar arasına gizlediler

Cevizli Köyü'ndeki bir adres ve kırsalda yapılan aramalarda ise termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez malzemeyle kaplı kamuflajlı 3 şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş, plakasız tuzaklanmış ve bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen araç bulundu. Araç, güvenlik güçlerince kontrollü imha edildi.

Olayla ilgili bir kişi, "terör örgütüne yardım ve yataklık yapma" suçundan gözaltına alındı.

Kaynak: AA