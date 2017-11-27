Hakkari'de PKK/KCK operasyonu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 kişi yakalandı. Şüphelilerle birlikte örgüte müzahir 6 gazete ve 5 cep telefonunun ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA