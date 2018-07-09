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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, önceki gün saat 13.30 sıralarında başlatılan takip sonucu il merkezine bağlı Akbulut Köyü kırsal alanına Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile düzenlenen hava harekatında 1 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bölgeye sevk edilen jandarma ve polis özel harekat timlerince yapılan arama tarama faaliyeti sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu olmak üzere toplamda 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: SİHA, hava harekatı, Hakkari, terörist, PKK
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