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Gümüşhane merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması:11 tutuklama

Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

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Gümüşhane merkezli 7 ilde FETÖ/PDY soruşturması:11 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Gümüşhane merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik Gümüşhane merkezli Ankara, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 11'i tutuklandı, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adresinde bulunamayan bir kişinin ise arandığı bildirildi.  AA

Etiketler: Gümüşhane, fetullahçı terör örgütü, fetö/pdy soruşturması, bylock
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