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Buradasınız : » » Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Geçen hafta Diyarbakır'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edildi.

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Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğunu duyurdu.

 

Kaynak: TRT Haber

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