Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğunu duyurdu.
18 Nisan 2018 tarihinde Diyarbakır/Kulp bölgesinde icra edilen hava harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin gri listede yer alan Rezzan Hezah kod adlı Mehmet Şirin Çakır olduğu tespit edilmiştir.— TSK (@TSKGnkur) 24 Nisan 2018
Kaynak: TRT Haber