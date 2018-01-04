Google'dan TRT World'e iki ödül

TRT'den yapılan açıklamaya göre, binlerce uygulamanın katıldığı ve 6 farklı kategorinin olduğu yarışmada TRT World, iki kategoride "Google Asistan" ekibinden mühendislerin, ürün geliştiricilerin ve tasarımcıların oluşturduğu jüri tarafından "yaratıcılık", "kalite" ve "kullanım" kriterleri baz alınarak birinci oldu.

TRT World, Google Asistan ve Amazon Echo'daki bilgi yarışması uygulaması ile kullanıcılara eğlenceli bir haber deneyimi sunuyor ve bu cihazlar üzerinden milyonlarca haneye ulaşıyor.

TRT World Bilgi Yarışması, başvuru sürecinde öğrenci olan Ar&Ge mühendisi Furkan Akyürek tarafından geliştirildi. Google ekibinin düzenlediği Google Asistan Ürün Geliştirme Yarışması için ilk olarak TRT World içinden gönüllüler görevlendirildi ve eğitildi. Stajyerler bu iş için aylarca çalıştı.

"Bu süreçte iş akışını yönetmek en büyük zorluktu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, uluslararası medya arenasına iki yıl önce giriş yapan TRT World'ün, 24 saat yayın hedefine ulaşmak istediği ilk zamanlarda, Google Home ve Amazon Alexa gibi ses bazlı uygulamalara öncelik vermesinin zor olduğunu belirtti.

Eren, bugün geniş bir platform yelpazesinde daha zengin deneyimler sunmanın zeminini oluşturan temel iş akışları ve süreçleri üzerinde iddialı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TRT World, Google Home'a ve Alexa'ya yayın yapmak için editoryal üretim iş akışı oluşturmada ilk uluslararası haber kuruluşlarından biridir. TV, Web, Mobil ve Mesajlaşma'da yeni ürünleri geliştirmek ve zenginleştirmek için aynı içeriği kullanabilme becerisine sahip olma konusunda da habercilikte olduğu gibi iddialıyız."

Kaynak: AA