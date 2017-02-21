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Buradasınız : » » Gazeteci Cem Küçük'ün evine düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltında

Gazeteci Cem Küçük'ün evine düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltında

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği İstanbul Güngören’deki eve ateş edilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

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Gazeteci Cem Küçükün evine düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi gözaltında

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği İstanbul Güngören’deki eve ateş edilmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma sonucu, şüpheliler H.K, Ş.Ö, C.N, E.B. ve M.C.Ç'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramada, bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Yaşları küçük olan H.K, Ş.Ö, C.N. ve M.C.Ç'nin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Gazeteci Cem Küçük'e ait, kardeşinin ikamet ettiği Akıncılar Mahallesi'ndeki eve, dün akşam saatlerinde ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu, evin camı isabet almıştı. AA

Etiketler: Gazeteci Cem Küçük, Cem Küçük'ün evine saldırı, gözaltı
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