Gar ve terminallerde asayiş denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin genel asayiş ve kamu düzeninin devamlılığının sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesine yönelik uygulamaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince il ve ilçelerde bulunan 788 otobüs terminali ve 218 tren garında asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya 4 bin 46 ekipte görevli 14 bin 358'i emniyet, 2 bin 960'ı jandarma olmak üzere 17 bin 318 personel katılıyor.

Denetimler sırasında personel tarafından 4 bin 42 kara, 2 deniz ve 2 hava aracı ile 107 dedektör köpek kullanılıyor.

Kimlik sorgulaması yapılıyor

Tren ve otobüslerle seyahat etmek üzere gar ve terminallere gelen vatandaşlar, kimlik sorgulamasından geçiriliyor.

Yolcular, dedektör köpekler tarafından çantaları arandıktan sonra yolculuk edecekleri araçlara alınıyor.

Kaynak: AA