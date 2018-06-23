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Freni boşalan vinç 2 kişinin yaralanmasına neden oldu

Şanlıurfa Siverek'te akaryakıt istasyonunda park halindeyken geri hareket eden vinç, yoldan geçen 2 kişiye çarptı. Yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Murat Yarış'ın istasyonda park ettiği 63 EN 280 plakalı vinç, aniden geri hareket etti.

Vinç, önce istasyondaki flama direkleri ile reklam panolarına, ardından da bu sırada yoldan geçen Bekir Asinç ve Bünyamin Konca'ya çarptı.

Yere yığılan 2 genç, vincin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yaralı gençler çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Çevrede korkuya yol açan vincin hareket etmesi, akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde park halindeki vincin hareket ettiği ve direkler ile panolara çarptığı görülüyor.

Kaynak: DHA, AA

Etiketler: yaralı, vinç, siverek fren, şanlıurfa, kaza
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