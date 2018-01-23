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Fransa: Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplantı için çağrıda bulunan Fransa, Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili kaygılarının anlaşılabilir olduğunu belirtti.

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Fransa: Türkiyenin güvenlik kaygılarını anlıyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, "Suriye" başlığıyla toplandı.

Ülkede genel ve insani durum ile Esed rejiminin saldırılarının ele alındığı toplantıda, siyasi sürecin önemine vurgu yapıldı.

Konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Fransa'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi François Delattre, Suriye'nin kuzeyinde Esed rejimi ve müttefiklerinin insani krizi derinleştirdiğini söyledi.

Doğu Guta ve İdlib'e bir an önce insani yardım konvoylarının gitmesi yönünde çağrıda bulunan Delattre, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının kınanması gerektiğini ifade etti.

Cenevre ve Viyana görüşmeleri ile Astana sürecinin önemine dikkat çeken Fransa temsilcisi, Viyana'da gelecek hafta yapılacak görüşmelerin önemine dikkat çekti.

Delattre, Afrin ile ilgili ısrarlı sorulara, Suriye'nin genelindeki durumu ele aldıklarını, Afrin'e kısaca değindiklerini söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, Türkiye'nin sınır güvenliği ile ilgili kaygılarını anladıklarını belirterek, DEAŞ'a karşı savaşta müttefiklerin birarada olmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: fransa, suriye, birleşmiş milletler
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