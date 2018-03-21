FETÖ'ye ankesörlü telefon soruşturması: 18 tutuklama

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, örgütte yönetici konumunda bulunan bazı şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan örgüt üyelerini umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak talimatlar verdiği tespit edildi.
7 Mart'ta Diyarbakır, Ankara, Aydın, Konya, Eskişehir, Mardin, Batman, Osmaniye, Kütahya ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA