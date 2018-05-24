FETÖ'nün toplantı şifresi: Arabanın bakımı geldi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, marketteki kontörlü telefon hattının HTS kaydı alınarak yapılan analiz işlemlerinde üsteğmen S.Ö.'nün, 10 Şubat 2013 tarihinde şüpheli M.T.'nin telefonuyla ardışık arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem yapılanmasında görevli örgüt sorumlularını arayarak, irtibat kurduğu konusunda kuvvetli şüphe oluşmasına üzerine S.Ö., 2 Şubat 2018'de gözaltına alındı. S.Ö., 'etkin pişmanlık' kapsamında bildiği ve gördüklerini anlatacağını söyledi.

FETÖ ile ilk irtibatının Bursa'da, 2001 yılında ortaokul 2. sınıf öğrencisiyken olduğunu anlatan S.Ö., örgüttekilerin yönlendirmesi ve kendi isteğiyle askeri lise sınavına girdiğini söyledi.

Atamasının 2011 yılında Erzurum 9. Kolordu Komutanlığı Hava Savunma Taburu'na çıktığını aktaran S.Ö., burada sohbet toplantılarına katıldığını söyledi. 2014'te Diyarbakır'a tayin olduğunu anlatan S.Ö., şunları kaydetti:

"Erzurum'da beni teslim almaya gelen örgüt sorumlusu veya başka bir örgüt sorumlusu ankesörlü ya da kontörlü telefonla arayarak, buluşma teklif etti. Şifreli şekilde 'Arabanın bakımı geldi' ve benzeri yalanlarla toplantı zamanını ve yerini belirleyeceklerini söylüyordu. 17- 25 Aralık süreci ve seçim dönemlerinde HDP'ye oy istiyorlardı."

Kaynak: DHA