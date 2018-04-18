  • 18 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » FETÖ'nün sözde Hatay sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün sözde Hatay sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimi davasında eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat ile 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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FETÖnün sözde Hatay sıkıyönetim komutanına ağırlaştırılmış müebbet

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 27'si tutuklu 44 sanığın yargılandığı FETÖ'nün darbe girişimi davasının karar duruşmasına bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının son savunmalarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, eski tuğgeneral Hasan Polat, eski 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı albay Etem Metehan Yaşar ve eski Merkez Komutanı albay Kadir Ayhan'a "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

"Darbe girişimine yardım" suçundan ise eski Trafik Şube Müdürü Mehmet Kamil Ekmekçi 16 yıl 8 ay, bir mahalle muhtarının kardeşi olan Cabir Dik de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski asker ve polislerin arasında yer aldığı 27 sanık ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi.

Heyet, 10 sanığın beraatini ve firari 2 sanığın dosyalarının tefrik edilmesini de kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: hatay, fetö, darbe girişimi
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