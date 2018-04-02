FETÖ'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olan firari Harun Başaran ile kapatılan Beyaz Lale Derneği'nde faaliyette bulunan eşi Sibel Başaran'ın, FETÖ'nün "gaybubet evi" diye adlandırdığı hücre evinde saklandıklarını belirledi.

28 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda FETÖ şüphelisi çift gözaltına alındı.

Samsun'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ByLock kullanıcısı Sibel Başaran, 30 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşi Harun Başaran'ın ise, bugün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüpheli, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA